MUP upozorava građane na novu fišing prevaru koja se širi putem aplikacije Mesindžer

RTS pre 1 sat
MUP upozorava građane na novu fišing prevaru koja se širi putem aplikacije Mesindžer

Iz MUP-a apeluju na građane da ne otvaraju PDF dokument i da ne klikću na linkove iz poruke. Takođe, upozoravaju se građani da ne unose lozinke, kodove za prijavu niti podatke o platnim karticama.

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane na novu fišing prevaru koja se širi putem aplikacije Mesindžer. Građanima stižu poruke navodno od Meta AI, Fejsbuk podrške ili drugih Meta servisa, u kojima se tvrdi da će njihov Fejsbuk nalog biti ugašen ili ograničen ukoliko hitno ne izvrše "verifikaciju", objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenoj mreži Instagram. Kako je navedeno, uz poruku se najčešće dostavlja PDF dokument, poput
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