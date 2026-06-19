Nove tenzije između Trampa i Melonijeve: "Molila me je za fotografiju", "Izmišlja, zapanjena sam"

RTS pre 3 sata
Nove tenzije između Trampa i Melonijeve: "Molila me je za fotografiju", "Izmišlja, zapanjena sam"

Novi sukob između predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i italijanske premijerke Đorđe Meloni izazvao je burne reakcije u Italiji i šire. U telefonskom razgovoru za italijansku televiziju "La7", Tramp je izneo niz oštrih tvrdnji o susretu sa Melonijevom na marginama samita G7, u francuskom Evijanu.

"Molila me je da se fotografiše sa mnom. Toliko je želela fotografiju sa mnom. Mogao sam i da odbijem, ali mi je bilo žao", rekao je Tramp u razgovoru sa novinarom Danijeleom Kompatanđelom. Američki predsednik je tokom intervjua više puta govorio o italijanskoj premijerki, navodeći da je ona "verovatno bila jako srećna što je uopšte razgovarao sa njom". "Nisam bio u obavezi da razgovaram sa njom", insistirao je Tramp. Izjave predsednika SAD izazvale su trenutne
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