Selektor Meksika Agire: Ostaćemo mirni, bez velike euforije zbog prolaska grupe

RTS pre 3 sata
Selektor Meksika Agire: Ostaćemo mirni, bez velike euforije zbog prolaska grupe

Selektor fudbalske reprezentacije Meksika Havijer Agire izjavio je posle pobede protiv Južne Koreje i prolaska u šesnaestinu finala Svetskog pvenstva da je njegova ekipa prikazala dobru i zrelu igru.

Fudbaleri Meksika pobedili su u Gvadalahari selekciju Južne Koreje rezultatom 1:0 u drugom kolu grupe na SP i tako obezbedili plasman u nokaut fazu. "Danas smo učili iz svojih grešaka. Nismo bili spektakularni, ali smo odigrali dobru utakmicu. To govori o zrelosti tima. Bili smo mnogo strpljiviji. Ali, ne bih pravio veliku euforiju zbog prolaska grupe, to nam je i bio plan. Zamolio sam igrače da ostanu mirni. Sada ćemo da se fokusiramo na pripremu za sledeću
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