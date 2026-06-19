Selektor Meksika Agire: Ostaćemo mirni, bez velike euforije zbog prolaska grupe

Selektor fudbalske reprezentacije Meksika Havijer Agire izjavio je posle pobede protiv Južne Koreje i prolaska u šesnaestinu finala Svetskog pvenstva da je njegova ekipa prikazala dobru i zrelu igru.

Fudbaleri Meksika pobedili su u Gvadalahari selekciju Južne Koreje rezultatom 1:0 u drugom kolu grupe na SP i tako obezbedili plasman u nokaut fazu. "Danas smo učili iz svojih grešaka. Nismo bili spektakularni, ali smo odigrali dobru utakmicu. To govori o zrelosti tima. Bili smo mnogo strpljiviji. Ali, ne bih pravio veliku euforiju zbog prolaska grupe, to nam je i bio plan. Zamolio sam igrače da ostanu mirni. Sada ćemo da se fokusiramo na pripremu za sledeću