VJT: Provera podataka o "simulaciji upotrebe zvučnog topa" 15. marta; tužilac Marković za RTS: Akcija unapred pripremljena

RTS pre 13 minuta
VJT: Provera podataka o "simulaciji upotrebe zvučnog topa" 15. marta; tužilac Marković za RTS: Akcija unapred pripremljena

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti M. Ž. i požara izazvanog zapaljenjem pirotehničkih sredstava na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu došlo do podataka koji, kako navodi, ukazuju na postojanje osnova sumnje za izvršenje drugih krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti. Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković ocenio je za RTS da "ukrštanje zapisnika sa sastanka od 22. januara 2025. godine sa drugim aktima

Kako je saopšteno, prilikom pretresa Filozofskog fakulteta 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta, u kojoj je pronađen zapisnik sa sastanka organizacije "Studenti u blokadi" – Krovne radne grupe za bezbednost, održanog 22. januara 2025. godine. Prema navodima tužilaštva, na tom sastanku se, između ostalog, razgovaralo o "zvučnom topu", a u zapisniku su zabeležene tvrdnje da bi upotreba takvog sredstva izazvala "masan
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