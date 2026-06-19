Zvezda pobedila 5:0 po drugačijim pravilima – na Zlatiboru pogađala nova pojačanja

Fudbaleri Crvene zvezde upisali su pobedu u prvoj pripremnoj utakmici, savladavši Jedinstvo iz Užica rezultatom 5:0. Pitanje je i kako bi se ova utakmica protiv srpskoligaša mogla okarakterisati, imajući u vidu da je igrana po drugačijim pravilima.

Dogovor tabora Zvezde i užičkog Jedinstva bio je da se susret igra dva puta po 30 minuta, ali i tih sat vremena igre prošlo je u laganom ritmu za crveno-bele. Već posle osam minuta igre, ekipa Dejana Stankovića je došla u vođstvo kada je Aleksandar Katai bio strelac. To je donelo efikasnu igru Zvezde, koja je već posle nešto više od 20 minuta imala prednost od 4:0. Strelci su redom bili nova pojačanja Loizos Loizu u 11. i Muhamed Čam u 14. minutu, dok je u 22.