Cene goriva u Srbiji: Dizel i benzin pojeftinili za po tri dinara po litru

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Cene goriva u Srbiji: Dizel i benzin pojeftinili za po tri dinara po litru

Dizel i benzin će na pumpama u Srbiji od danas u 15.00 sati do 26. juna u isto vreme biti jeftiniji za po tri dinara po litru.

Litar dizela će koštati 217 dinara, a benzina evropremijum 191 dinar. Dizel za poljoprivrednike košta 184 dinara za litar. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evropremijum BMB 95, produžena je do sredine avgusta.
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