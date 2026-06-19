Upozorenje MUP-a na novu fišing prevaru

MUP upozorava građane na novu fišing prevaru koja se širi putem aplikacije Messenger.

Kako navode, građanima stižu poruke navodno od „Meta AI”, „Facebook podrške” ili drugih Meta servisa, u kojima se tvrdi da će njihov Facebook nalog biti ugašen ili ograničen ukoliko hitno ne izvrše „verifikaciju”. Uz poruku se najčešće dostavlja PDF dokument, poput „ZAPOČNI_PROVERKU“, a njegovim otvaranjem korisnik može biti preusmjeren na lažnu internet stranicu namijenjenu krađi lozinki, pristupnih podataka i drugih osjetljivih informacija. Naglaṣ̌avaju da se