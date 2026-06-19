Američka vojska: Tri osobe ubijene u napadu na brod u istočnom Pacifiku

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Američka vojska: Tri osobe ubijene u napadu na brod u istočnom Pacifiku

VAŠINGTON - Američka vojska saopštila je da su tri osobe poginule u napadu na brod u istočnom Pacifiku za koji SAD tvrdi da je bio povezan sa trgovinom narkoticima i terorističkim organizacijama.

Južna komanda SAD navela je da su "tri narkoterorista ubijena tokom akcije" i da među američkim vojnicima nije bilo povređenih, preneo je Rojters. Administracija predsednika SAD-a Donalda Trampa poslednjih meseci sprovodi napade na plovila za koja tvrdi da se koriste za transport narkotika, a američka vojska navodi da su mete povezane sa organizacijama koje je Vašington označio kao terorističke. U saopštenju povodom najnovijeg napada, Južna komanda je navela da je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

SAD gađale plovilo za koje veruju da prevozi drogu u istočnom Pacifiku, ubijene tri osobe

SAD gađale plovilo za koje veruju da prevozi drogu u istočnom Pacifiku, ubijene tri osobe

Insajder pre 32 minuta
SAD gađale plovilo u istočnom Pacifiku, ubijene tri osobe (VIDEO)

SAD gađale plovilo u istočnom Pacifiku, ubijene tri osobe (VIDEO)

N1 Info pre 22 minuta
SAD gađale plovilo u istočnom Pacifiku

SAD gađale plovilo u istočnom Pacifiku

Danas pre 27 minuta
Amerikanci razneli čamac na Pacifiku! Troje mrtvih, objavljen snimak napada! Od septembra ubijeno najmanje 211…

Amerikanci razneli čamac na Pacifiku! Troje mrtvih, objavljen snimak napada! Od septembra ubijeno najmanje 211 "narkoterorista" (video)

Kurir pre 37 minuta
Amerika ponovo napala VIDEO

Amerika ponovo napala VIDEO

B92 pre 1 sat
Amerika ponovo napala: Pogledajte dramatičan snimak, troje mrtvih (video)

Amerika ponovo napala: Pogledajte dramatičan snimak, troje mrtvih (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonRojtersDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

(Video) Ruski udar na Harkov: Bombe uništile kuće, povređeni i civili, deo grada u plamenu: Devojčica (8) poginula u Pavlogradu…

(Video) Ruski udar na Harkov: Bombe uništile kuće, povređeni i civili, deo grada u plamenu: Devojčica (8) poginula u Pavlogradu

Blic pre 2 minuta
Kompanija Dream prikupila 260 miliona dolara i predstavila svoju suverenu veštačku inteligenciju za države

Kompanija Dream prikupila 260 miliona dolara i predstavila svoju suverenu veštačku inteligenciju za države

Euronews pre 2 minuta
SAD zaplenile više od 50 dronova u blizini mesta održavanja Svetskog prvenstva

SAD zaplenile više od 50 dronova u blizini mesta održavanja Svetskog prvenstva

NIN pre 2 minuta
Makron: Ne verujem da je rat između SAD i Irana u potpunosti završen

Makron: Ne verujem da je rat između SAD i Irana u potpunosti završen

NIN pre 2 minuta
Zbogom, "Air Force One" FOTO/VIDEO

Zbogom, "Air Force One" FOTO/VIDEO

B92 pre 2 minuta