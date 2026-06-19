Američka vojska: Tri osobe ubijene u napadu na brod u istočnom Pacifiku

VAŠINGTON - Američka vojska saopštila je da su tri osobe poginule u napadu na brod u istočnom Pacifiku za koji SAD tvrdi da je bio povezan sa trgovinom narkoticima i terorističkim organizacijama.

Južna komanda SAD navela je da su "tri narkoterorista ubijena tokom akcije" i da među američkim vojnicima nije bilo povređenih, preneo je Rojters. Administracija predsednika SAD-a Donalda Trampa poslednjih meseci sprovodi napade na plovila za koja tvrdi da se koriste za transport narkotika, a američka vojska navodi da su mete povezane sa organizacijama koje je Vašington označio kao terorističke. U saopštenju povodom najnovijeg napada, Južna komanda je navela da je