BLISKOISTOČNI SUKOB: SAD ukinule blokadu iranskih luka; Iran najavio brže izdavanje dozvola za plovidbu kroz Ormuz

TEHERAN,VAŠINGTON - Nakon što je i zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, Centralna komanda SAD saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Sa druge strane, iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo je da će preduzeti mere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da očekuje primirje na svim frontovima na Bliskom istoku, nakon što je stupio na snagu Memorandum o razumevanju između Amerike i Irana kada su ga predsednici dveju zemalja zvanično i potpisali. Centralna komanda SAD saopštila je da su američke snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja, a iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo je da će preduzeti mere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz