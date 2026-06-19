Brnabić: Afera 'zvučni top' planirana skoro dva meseca, cilj bio građanski rat

BEOGRAD - Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, reagujući na saopštenje Višeg javnog tužilaštva o sumnjama vezanim za slučaj ''zvučni top'', da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mesec i po sa ciljem, kako je rekla, da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsednik Vučić prikaže kao ubica i zatražila od nadležnih da otkriju ko je u tome sve učestvovao i kako je planirano.

Ona je ukazla da su svi znali da je afera "zvučni top" laž, da se ništa nije dogodilo i da nikakvo zvučno oružje nije upotrebljeno na protestu 15. marta. ''Laž 'zvučni top', priprema takve laži je pucanj u predsednika Aleksandra Vučića, i to je pucanj u Srbiju. I zahtevam kao predsednik Narodne skupštine Republike Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i kako je planirao, zato što je ideja bila ubiti Aleksandra Vučića, ubiti