Danas počinje prijava kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu

RTV pre 28 minuta  |  Tanjug
Danas počinje prijava kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu

BEOGRAD - Prijavljivanje kandidata za upis na osnovne akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u prvom upisnom roku počinje danas i trajaće do 23. juna.

Na pojedinim fakultetima kandidati su mogli da izvrše prijavu ranije elektronskim putem. Liste prijavljenih kandidata biće objavljene najkasnije 24. juna do 12 časova, dok će se prijemni ispiti održavati u periodu od 24. do 30. juna, u skladu sa rasporedom svakog fakulteta, navodi se na sajtu Univerziteta u Beogradu. Preliminarni rezultati biće poznati najkasnije 1. jula do 18 časova, kada će biti objavljene preliminarne rang-liste. Konačne rang-liste fakulteta i
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