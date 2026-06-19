UKRAJINSKA KRIZA: Rusija uzvraća udarima posle najžešćeg ukrajinskog napada na Moskvu; U Harkovu najmanje šest ranjenih

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.617. dan. Ukrajinske snage su tokom prethodnog dana izvele napade na Moskvu, najžešće u poslednje dve godine. U jednom od napada pogođena je i Moskovska rafinerija nafte. Moskva je pripretila da će napadati ciljeve u Ukrajini koji su ključni za njihovu borbenu gotovost, a Kijev je poručio da neće ostati dužan Rusiji i da će nastaviti sa uzvratnim udarima.

Ukrajinci su tokom prethodnog dana izveli najveći napad na Moskvu u poslednje dve godine. Nekoliko dronova pogodilo je i Moskovsku rafineriju nafte, nakon čega je izbio požar. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je naveo da će Moskva uzvartiti redovnim napadima na ciljeve u Ukrajini, koji su ključni za borbenu gotovost njihovih snaga. Ukrajina je, s druge strane, navela da će nastaviti da uzvraća udarac Rusiji jer, kako kažu, tako prisiljava agresore na