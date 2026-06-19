AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, posebno popodne i uveče

Šabačke novosti pre 1 sat
AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj, posebno popodne i uveče

Vozače danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na većini frekventnijih putnih pravaca u zemlji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Najveće gužve očekuju se tokom popodnevnih i večernjih sati, kada je moguć sporiji prolazak na prilazima većim gradovima, naplatnim stanicama i na deonicama sa pojačanim saobraćajem. AMSS podseća da je kraj radne nedelje, predstoji vikend, a sa početkom letnje turističke sezone sve je više vozila na autoputevima, magistralnim putevima i pravcima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura za duža putovanja preporuka je da se
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