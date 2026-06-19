Nove cene goriva – jeftiniji benzin i evrodizel

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Nove cene goriva – jeftiniji benzin i evrodizel

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka 26. juna u isto vreme koštaće maksimalno 217 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 191 dinar za litar.

Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 220 dinara po litru, a benzina 194 dinara po litru. Ovo znači da će i dizel i benzin biti po tri dinara jeftiniji nego prethodne nedelje., piše Danas. Od početka američko-izraelskog napada na Iran, 28. februara, cena nafte na svetskom tržištu je skočila zbog zatvaranja Ormuskog moreuza kojim prolazi 20 odsto svetske nafte. Zbog toga su značajno porasle i cene dizela i benzina u svetu. Podsetimo, Vlada Srbije produžila je
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