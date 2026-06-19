Prognoza vremena za subotu, 20. jun: Pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša popodne u planinama

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar uglavnom severnih pravaca, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura će se kretati od 12 stepeni do 20, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Najniža temperatura će se kretati oko 20 stepeni, a najviša dnevna oko 33 stepena. U Srbiji će naredne sedmice biti pretežno sunčano i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni. U nedelju posle podne u Vojvodini, a u ponedeljak i u ostalim krajevima, uz promenljivu oblačnost, očekuju se