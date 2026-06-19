Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu pozvali na protest sutra u tom gradu

Serbian News Media pre 8 sati
Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu pozvali na protest sutra u tom gradu

Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu pozvali su na protest sutra u tom gradu i najavili da će biti završen „pre mraka iz bezbednosnih razloga“.

Protest je najavljen kao nastavak studentskih aktivnosti neposredno nakon skupa na beogradskoj Slaviji, koji je održan 23. maja. U prvom delu skupa biće postavljeni štandovi zborova građana i radne jedinice „Student u svakom selu“, a za drugi deo su organizovani govori na teme „sloboda medija, izborni uslovi i problemi sa policijom“. Precizirali su da se govori očekuju oko 18 časova. Protest u Novom Sadu biće održan na „turbo“ kružnom toku, na raskrsnici
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