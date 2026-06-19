Sve je bilo savršeno, a onda… stravična povreda

Sport klub pre 55 minuta  |  Autor: Petar Oljača
Sve je bilo savršeno, a onda… stravična povreda

Kanada je vodila 3:0 i delovalo je kao da će utakmicu sa Katarom mirno privesti kraju, a onda je usled vrlo grubog starta otvoreni prelom noge doživeo Ismael Kone.

Kajl Larin i Džonatan Dejvid (dva puta) bili su zaslužni za ubedljivo vođstvo „crvenih“ na poluvremenu, a po izlasku iz svlačionice sve je nastavljeno u sličnom ritmu. Gosti sa igračem manje nisu napadali, atmosfera na tribinama bila je slavljenička. Sve dok nije došao 51. minut. Kone je primio loptu na više od 40 metara od gola, bio okrenut leđima i tražio rešenje kako da prosledi pas, kada ga je Asim Madibo pokosio bez ikakvog razloga. Možda je nervozni vezista
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