UŽIVO: Prečka! Marokanci opet dodaju gas
Sport klub pre 1 dan | Autor: Branimir Smilić
Škotska i Maroko sastaju se u ponoć po srednjoevropskom vremenu na stadionu u Bostonu u meču drugog kola Grupe C Svetskog prvenstva.
Pobeda bi Škotima mogla da donese plasman u nokaut fazu nakon što su na startu bili bolji od Haitija (1:0), dok Marokanci žele da preuzmu prvo mesto u grupi. Afrička selekcija je u prvom duelu na šampionatu odlično izgledala protiv Brazila (1:1). Ovo će biti tek drugi međusobni susret Škotske i Maroka na Svetskim prvenstvima. Prethodni je odigran je 1998. godine u Francuskoj, kada su Marokanci slavili ubedljivo rezultatom 3:0. U drugom meču ove grupe u 2:30 časova