Iznenađenje u Haleu - Altmajer eliminisao Medvedeva!

Deveti teniser sveta Danil Medvedev nije uspeo da se plasira polufinale ATP turnira serije 500 u Haleu pošto je ovog popodneva poražen od domaćeg igrača Danijela Altmajera rezultatom 2:1 (6:4, 6:7 (6:8), 6:4) nakon dva sata i 43 minuta igre.

Nakon prilično bledih partija u dosadašnjoj gren slem sezoni Medvedev je stigao u Hale da se što bolje pripreni za nadolazeći Vimbldon, ali mu je sreća i u Nemačkoj okrenula leđa. Gubitak prvog gema u uvodnom setu najavio je zaostatak Medevedeva, ali je usledilo izjednačenje nakon taj-brejka u drugom setu. Pristupilo se trećem setu, koji je zahvaljujući brejku više rešio Altmajer pa je Medevedev ostao bez polufinala turnira, koji mu je poslužio kao generalna proba