Iznenađenje u Haleu - Altmajer eliminisao Medvedeva!

Sportske.net pre 31 minuta  |  Sportske.net
Iznenađenje u Haleu - Altmajer eliminisao Medvedeva!

Deveti teniser sveta Danil Medvedev nije uspeo da se plasira polufinale ATP turnira serije 500 u Haleu pošto je ovog popodneva poražen od domaćeg igrača Danijela Altmajera rezultatom 2:1 (6:4, 6:7 (6:8), 6:4) nakon dva sata i 43 minuta igre.

Nakon prilično bledih partija u dosadašnjoj gren slem sezoni Medvedev je stigao u Hale da se što bolje pripreni za nadolazeći Vimbldon, ali mu je sreća i u Nemačkoj okrenula leđa. Gubitak prvog gema u uvodnom setu najavio je zaostatak Medevedeva, ali je usledilo izjednačenje nakon taj-brejka u drugom setu. Pristupilo se trećem setu, koji je zahvaljujući brejku više rešio Altmajer pa je Medevedev ostao bez polufinala turnira, koji mu je poslužio kao generalna proba
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Mute plaća 40.000 dolara – po 5.715 za svaku psovku

Mute plaća 40.000 dolara – po 5.715 za svaku psovku

Sport klub pre 11 minuta
Bartunkova imala set i 4:0, ali Sabalenka je u polufinalu Berlina

Bartunkova imala set i 4:0, ali Sabalenka je u polufinalu Berlina

Sport klub pre 36 minuta
Fricu „Top 10“ triler, Zverev najuspešniji u 2026. godini

Fricu „Top 10“ triler, Zverev najuspešniji u 2026. godini

Sport klub pre 46 minuta
Nakašima priredio senzaciju, Serundolo pogođen lopticom u vrat

Nakašima priredio senzaciju, Serundolo pogođen lopticom u vrat

Sport klub pre 11 minuta
Jedna reč ga koštala čitave zarade

Jedna reč ga koštala čitave zarade

B92 pre 26 minuta
Neuništiva Sabalenka

Neuništiva Sabalenka

B92 pre 11 minuta
Mora da plati žestoku kaznu zbog psovki: Napravio skandal na terenu, pa najavio žalbu

Mora da plati žestoku kaznu zbog psovki: Napravio skandal na terenu, pa najavio žalbu

Mondo pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VimbldonATPNemačkaATP turnirDanil Medvedev

Sport, najnovije vesti »

Selekcija SAD oslabljena pred duel protiv Australije: Maurisio Poketino ne može da računa na najboljeg igrača

Selekcija SAD oslabljena pred duel protiv Australije: Maurisio Poketino ne može da računa na najboljeg igrača

Danas pre 16 minuta
Najbolji strelac Evrolige ponovo na tržištu

Najbolji strelac Evrolige ponovo na tržištu

Danas pre 1 sat
Rukometaši Partizana igraće u Ligi šampiona naredne sezone

Rukometaši Partizana igraće u Ligi šampiona naredne sezone

Danas pre 56 minuta
Jago dos Santos pojačao Flamengo

Jago dos Santos pojačao Flamengo

Danas pre 2 sata
Jago na promociji: ''Očekujte vođu od mene, mnogo sam sazreo!''

Jago na promociji: ''Očekujte vođu od mene, mnogo sam sazreo!''

Sportske.net pre 26 minuta