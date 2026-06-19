(VIDEO) Zvezda na Zlatiboru brojala do pet, pogađali Loizu i Čam!

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Jedinstvo Putevi iz Užica rezultatom 5:0 u prvoj kontrolnoj utakmici tokom letnjih priprema na Zlatiboru.

Meč je odigran bez prisustva publike i u skraćenom formatu, sa dva poluvremena od po 30 minuta. Beogradski tim do ubedljive prednosti stigao je već u uvodnoj fazi susreta. Aleksandar Katai doveo je Crvenu zvezdu u vođstvo u osmom minutu, da bi prednost uvećali Loizu u 11, Čam u 14. i Rade Krunić u 22. minutu. Konačan rezultat postavio je Gaštarov pogotkom u 55. minutu. U redovima Crvene zvezde prve golove u dresu kluba postigla su letnja pojačanja Loizu i Čam. Na