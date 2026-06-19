Nema popusta kod domaćina: Kanada brojala do šest – minimalac Meksika za nokaut fazu!

Kanada se iskupila za (k)iks na premijeri Mundijala, čiji je jedan od domaćina, pošto je u drugom kolu Grupe B deklasirala Katar rezultatom 6:0 (3:0), te zbog bolje gol-razlike od Švajcarske zauzima prvo mesto sa identičnim brojem bodova. I drugi domaćin SP, Meksiko je upisao trijumf, a pala je Južna Koreja i to miminalcem.

Jedini gol u duelu Meksika i Južne Koreje u okviru meča drugog kola Grupe A, postigao je Luis Romo u 50. minutu. „Sombrerosi“ su tako posle dva kola jedini maksimalni sa šest osvojenih bodova uz gol-razliku 3:0, čime su obezbedili plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva 2026. godine. U pomenutoj grupi, Južna Koreja je druga sa tri boda i gol-razliku 2:2. Česi su prethodno remizirali sa Južnom Afrikom 1:1, te su pomenute dve selekcije na začelju i ostaje da se vidi