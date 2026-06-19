Ništa od razgovora SAD i Irana u Švajcarskoj: Teheran uveo privremeni režim za brodove kroz Ormuz

Sputnik pre 3 sata
Ništa od razgovora SAD i Irana u Švajcarskoj: Teheran uveo privremeni režim za brodove kroz Ormuz

Razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani za danas, u planinskom odmaralištu Burgenštok u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova.

Prethodno je portparol Bele kuće rekao da je američki potpredsednik Džej Di Vens odustao od planiranog putovanja na sastanak sa iranskim pregovaračima u Švajcarskoj, koji je bio planiran za danas, kako bi započeo razgovore o sprovođenju sporazuma postignutog između Teherana i Vašingtona o okončanju rata. Kako je preneo Akisos, prema navodima administracije, razlog za promenu planova su logistički izazovi, a Vens je na konferenciji za novinare rekao da pregovori
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