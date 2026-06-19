Počinje prijava kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu

Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti.

Na pojedinim fakultetima kandidati su mogli da izvrše prijavu ranije elektronskim putem. Liste prijavljenih kandidata biće objavljene najkasnije 24. juna do 12 časova, dok će se prijemni ispiti održavati u periodu od 24. do 30. juna, u skladu sa rasporedom svakog fakulteta, navodi se na sajtu Univerziteta u Beogradu. Preliminarni rezultati biće poznati najkasnije 1. jula do 18 časova, kada će biti objavljene preliminarne rang-liste. Konačne rang-liste fakulteta