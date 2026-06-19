Tramp: Očekujem potpuni prekid vatre na Bliskom istoku, uključujući i u Libanu

Sputnik pre 4 sati
Tramp: Očekujem potpuni prekid vatre na Bliskom istoku, uključujući i u Libanu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Vašington ostaje posvećen miru i pozvao sve strane na Bliskom istoku da nastave da podržavaju pregovore, navodeći da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, libanski Hezbolah i Izrael.

"Sjedinjene Američke Države su posvećene miru i ohrabrujemo sve u regionu Bliskog istoka da zadrže svoju posvećenost kako bismo omogućili da se naši pregovori uspešno nastave", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina u četvrtak. On je ocenio da tržišta pozitivno reaguju na razvoj događaja, navodeći da su cene nafte značajno pale, dok su indeksi na berzi porasli. Ranije u četvrtak, predsednik Irana Masud Pezeškijan objavio je tekst Memoranduma o
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