Tramp: Očekujem potpuni prekid vatre na Bliskom istoku, uključujući i u Libanu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Vašington ostaje posvećen miru i pozvao sve strane na Bliskom istoku da nastave da podržavaju pregovore, navodeći da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, libanski Hezbolah i Izrael.

"Sjedinjene Američke Države su posvećene miru i ohrabrujemo sve u regionu Bliskog istoka da zadrže svoju posvećenost kako bismo omogućili da se naši pregovori uspešno nastave", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina u četvrtak. On je ocenio da tržišta pozitivno reaguju na razvoj događaja, navodeći da su cene nafte značajno pale, dok su indeksi na berzi porasli. Ranije u četvrtak, predsednik Irana Masud Pezeškijan objavio je tekst Memoranduma o