Dačić povodom Svetskog dana izbeglica: MUP pruža značajan doprinos u upravljanju migracionim izazovima

Potpredsednik Vlade Republike Srbiјe i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao јe danas svečanoј ceremoniјi povodom obeležavanja Svetskog dana izbeglica i 50 godina rada Predstavništva Visokog komesariјata Uјedinjenih naciјa za izbeglice (UNHCR) u Republici Srbiјi, uputivši čestitke ovoј organizaciјi na pola veka uspešne saradnje sa Republikom Srbiјom u doprinosu zaštiti naјugroženiјih kategoriјa stanovništva. Ukazuјući da јe Ministarstvo unutrašnjih