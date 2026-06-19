Dačić povodom Svetskog dana izbeglica: MUP pruža značajan doprinos u upravljanju migracionim izazovima

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Dačić povodom Svetskog dana izbeglica: MUP pruža značajan doprinos u upravljanju migracionim izazovima
Potpredsednik Vlade Republike Srbiјe i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao јe danas svečanoј ceremoniјi povodom obeležavanja Svetskog dana izbeglica i 50 godina rada Predstavništva Visokog komesariјata Uјedinjenih naciјa za izbeglice (UNHCR) u Republici Srbiјi, uputivši čestitke ovoј organizaciјi na pola veka uspešne saradnje sa Republikom Srbiјom u doprinosu zaštiti naјugroženiјih kategoriјa stanovništva. Ukazuјući da јe Ministarstvo unutrašnjih
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Profesor međunarodnih migracija: Desničari svih zemalja udruženi protiv migranata (VIDEO)

Profesor međunarodnih migracija: Desničari svih zemalja udruženi protiv migranata (VIDEO)

Insajder pre 1 sat
Dačić na svečanoj ceremoniji povodom Dana izbeglica: Srbija jača saradnju sa UNHCR-om

Dačić na svečanoj ceremoniji povodom Dana izbeglica: Srbija jača saradnju sa UNHCR-om

Euronews pre 4 sati
Dačić: Srbija ostaje pouzdan partner u zaštiti izbeglica, tražioca azila i lica bez državljanstva

Dačić: Srbija ostaje pouzdan partner u zaštiti izbeglica, tražioca azila i lica bez državljanstva

Insajder pre 5 sati
Đurović: Od 2015. godine milion izbeglica prošlo kroz Srbiju, azil dobila 261 osoba

Đurović: Od 2015. godine milion izbeglica prošlo kroz Srbiju, azil dobila 261 osoba

Euronews pre 5 sati
Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila: Kroz Srbiju od 2015. godine prošlo više od milion izbeglica, azil dobila…

Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila: Kroz Srbiju od 2015. godine prošlo više od milion izbeglica, azil dobila 261 osoba

Insajder pre 6 sati
Tri jubileja, jedna poruka: Pravo na zaštitu spašava živote

Tri jubileja, jedna poruka: Pravo na zaštitu spašava živote

Nedeljnik pre 5 sati
Zaštita izbeglica nije pitanje dobre volje, već obaveza prema međunarodnom pravu, Ustavu i principima ljudskog dostojanstva

Zaštita izbeglica nije pitanje dobre volje, već obaveza prema međunarodnom pravu, Ustavu i principima ljudskog dostojanstva

Mašina pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPMigracijeunhcr

Društvo, najnovije vesti »

BIRODI: RTS emitovanjem emisije o zvučnom topu prekršio odredbe Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja…

BIRODI: RTS emitovanjem emisije o zvučnom topu prekršio odredbe Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga

Danas pre 25 minuta
Najveća opasnost za Srbiju nije Aleksandar Vučić

Najveća opasnost za Srbiju nije Aleksandar Vučić

Danas pre 1 sat
Ko je dr Vladimir Kecmanović, otac dečaka koji je pucao u „Ribnikaru“?

Ko je dr Vladimir Kecmanović, otac dečaka koji je pucao u „Ribnikaru“?

Danas pre 2 sata
Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Danas pre 2 sata
VJT istražuje navodnu „simulaciju zvučnog topa“: Instruisano ubeđivanje javnosti da je crno zapravo belo

VJT istražuje navodnu „simulaciju zvučnog topa“: Instruisano ubeđivanje javnosti da je crno zapravo belo

Danas pre 2 sata