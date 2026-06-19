Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Brazil - Haiti na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Fudbalska reprezentacija Brazila moraće da reaguje nakon remija na startu Svetskog prvenstva protiv Maroka, a gde će naći bolju priliku za to nego protiv Haitija, koji sigurno slovi za jednog od najvećih autsajdera na ovom Mundijalu.

Naravno, niko neće smeti da se potceni, što smo uostalom videli i na primeru Španije koja je odigrala 0:0 sa Zelenortskim ostrvima, ali deluje da Brazil zaista mora da iskoristi svoju šansu i upiše sva tri boda protiv Haitija, koji je u prvom kolu poražen od ekipe Škotske minimalno sa 1:0. Eventualna pobeda, Brazil bi vratila na pravi kolosek pred nastavak grupne faze takmičenja, s tim što će im biti neophodno da ona bude što je moguće ubedljivija zbog rasporeda na