Granit Džaka potvrdio pobedu Švajcarske nad BiH, pa izazvao kontroverze: Pogledajte kako je slavio gol

Ubedljivim trijumfom rezultatom 4:1 protiv Bosne i Hercegovine, fudbaleri Švajcarske stekli su fantastičnu poziciju pred poslednje kolo grupne faze Mundijala, pa im je tako protiv Kanade i bod dovoljan za drugo mesto, a pobeda im donosi i prvo.

Kanada je nešto kasnije savladala Katar sa 6:0, pa je došla u još bolju poziciju u odnosu na njih, ali evropsku reprezentaciju to u ovom momentu ne zanima mnogo. Johan Manzambi sa dva gola, Ruben Vargas, ali i Granit Džaka sa bele tačke doneli su ubedljivo slavlje. Kapiten i igrač koji privlači najviše kontroverzi je još jednom "to" uradio. Ovoga puta je nakon gola sa penala ka navijačima rukama signalizirao ogovaranje, aludirajući, najverovatnije na negativne