Žarić: Unapredićemo postupak za dodelu subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Žarić: Unapredićemo postupak za dodelu subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine
Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, koja je u Palati Srbija dodelila 64 rešenja majkama za subvencije za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, rekla je da će unaprediti postupak za dodelu tih subvencija, kao i da će Komisija za dodelu ovih subvencija zasedati i tokom leta kada će biti obrađeno oko 50 predmeta. "Danas smo imali priliku da podelimo sreću sa svim porodicama kojima su dodeljeni ugovori vredni ukupno negde
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