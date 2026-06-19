Žarić: Unapredićemo postupak za dodelu subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, koja je u Palati Srbija dodelila 64 rešenja majkama za subvencije za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, rekla je da će unaprediti postupak za dodelu tih subvencija, kao i da će Komisija za dodelu ovih subvencija zasedati i tokom leta kada će biti obrađeno oko 50 predmeta. "Danas smo imali priliku da podelimo sreću sa svim porodicama kojima su dodeljeni ugovori vredni ukupno negde