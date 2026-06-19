Novi udar Kijeva po Rusiji: Ukrajina gađala železničke mostove na Krimu

UKRAJINSKE odbrambene snage su tokom protekle noći izvršile napade u kojima su pogođeni železnički mostovi u oblastima Rozdolne i Vladislavivke na Krimu, koje je Rusija koristila za obezbeđivanje vojnog transporta i snabdevanje svoje vojske, saopštio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Foto: AI generated U saopštenju koje je Generalštab objavio na Fejsbuku navodi se da je meta ukrajinskih napada tokom protekle noći bio niz objekata na poluostrvu Krim, koje kontroliše Rusija, kao i ciljevi u Luganskoj, Donjeckoj, Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, prenosi Ukrinform. U saopštenju se navodi da su ukrajinske snage u Luganskoj oblasti pogodile područje u kojem je bilo skoncentrisano naoružanje i vojna oprema ruske vojske u Severodonjeckoj