Novi udar Kijeva po Rusiji: Ukrajina gađala železničke mostove na Krimu

Večernje novosti pre 4 sati
Novi udar Kijeva po Rusiji: Ukrajina gađala železničke mostove na Krimu

UKRAJINSKE odbrambene snage su tokom protekle noći izvršile napade u kojima su pogođeni železnički mostovi u oblastima Rozdolne i Vladislavivke na Krimu, koje je Rusija koristila za obezbeđivanje vojnog transporta i snabdevanje svoje vojske, saopštio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Foto: AI generated U saopštenju koje je Generalštab objavio na Fejsbuku navodi se da je meta ukrajinskih napada tokom protekle noći bio niz objekata na poluostrvu Krim, koje kontroliše Rusija, kao i ciljevi u Luganskoj, Donjeckoj, Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, prenosi Ukrinform. U saopštenju se navodi da su ukrajinske snage u Luganskoj oblasti pogodile područje u kojem je bilo skoncentrisano naoružanje i vojna oprema ruske vojske u Severodonjeckoj
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