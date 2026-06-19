Prenos, Meksiko - Južna Koreja: Domaćin Svetskog prvenstva pred ozbiljnim izazovom

Večernje novosti pre 19 minuta
Prenos, Meksiko - Južna Koreja: Domaćin Svetskog prvenstva pred ozbiljnim izazovom

MEKSIKO je dobro otvorio Mundijal na kom je uz Sjedinjene Američke Države i Kanadu domaćin. Ipak, drugi izazov je veoma nezgodan. Rival u ovoj rundi je Južna Koreja, a utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP/Natacha Pisarenko 30' - Nema mnogo uzbuđenja od kako su "sombrerosi" imali šansu. Uglavnom se borba vodi na sredini terena. 20' - Velika prilika za Meksiko. Dobro se kretao Kinjones i šutirao glavom, ali sjajno se bacio Kim i sprečio ga da se upiše u strelce. 16' - Kakva je ovo šansa bila za azijsku selekciju. Son je umakao odbrani, prebacio je golmana Ranhela, ali loptu je sa linije izbio Alvarez. Ipak, pomoćni sudija je podigao zastavicu, pa
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Prenos, Meksiko - Južna Koreja: Domaćin Svetskog prvenstva pred ozbiljnim izazovom

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