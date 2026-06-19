Šokantne reči selektora: "Čuo sam kako kost puca"!

Večernje novosti pre 48 minuta
Šokantne reči selektora: "Čuo sam kako kost puca"!

Jezivi trenutak obeležio duel Kanade i Katara na Svetskom prvenstvu, koji su domaći dobili sa ubedljivih 6:0.

Timothy Matwey/The Canadian Press via AP Fudbaleri Kanada, jedni od domaćina Mundijala, deklasirali su azijsku selekciju u grupi B, ali je utakmica ostala u senci jedne od najtežih povreda koje su se dogodile na šampionatima sveta. Posle starta Asima Omera Madiboa isti fudbaler je isključen, pošto je polomio nogu Ismaelu Koneu! Nesrećni Madibo se hvatao za glavu, međutim, sudija je preinačio odluku i umesto žutog mu pokazao direktan crveni karton. S druge strane,
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