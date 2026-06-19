Kao kada se naviknete na lekove za bolove

Svi koji čitaju ovaj tekst će umreti jednog dana. Ali pre toga, Flaming Lips dolaze u svemirsku luku Beograd...

Dolaze Flaming Lips u Beograd. HEJ! DOLAZE FLAMING LIPS U BEOGRAD! Pa, ipak, ne nalazim snage, a ni opravdanja, ni u sebi ni u svetu, da ovo zaurlam radosno, već mi se čini logičnijim da pažnju pre treba da vam privučem onim sa čim su nas oni suočili u svom legendarnom singlu „Do You Realize??“: Do you realize that everyone you know someday will die? Naši roditelji, ja, vi, naša deca, njihova deca, deca njihove dece, kao što su očevi naših očeva i njihovi očevi i