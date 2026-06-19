Zašto smo učili pjesmu „Santa Maria della salute“?

Velike priče pre 11 minuta  |  Piše Miljenko Jergović
Zašto smo učili pjesmu „Santa Maria della salute“?

Miljenko Jergović i Svetislav Basara svakog petka samo na Velikim pričama u rubrici “Nikad bolje”.

Vikend smo, dragi Basara, provodili u Veneciji, pa su nam ta dva dana, kao i svaki put, potrajala kao drugih dvadeset i jedan. Putovalo nas je ukupno osam, u gotovo savršeno uklopivom rasporedu. Kao osam fragmenata nekog socijalnog puzzlea. Kao osam likova u Ionescovom komadu. Njih šestero avionom je doletjelo iz Beograda, nas dvoje automobilom dovezlo se iz obližnjeg Zagreba, kojem je Venecija skoro u kilometar jednako blizu kao i Beč, a za osamdesetak kilometara
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Zašto smo učili pjesmu „Santa Maria della salute“?

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