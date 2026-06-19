I ove nedelje dobre vesti sa pumpi: Gorivo pojeftinilo u Srbiji, evo koliko sada koštaju benzin i dizel NOVE cene goriva

Vozače u Srbiji od danas očekuju nešto niži troškovi na benzinskim pumpama, pošto su objavljene nove maksimalne maloprodajne cene goriva koje će važiti do narednog petka.

Pojeftinjenje goriva dolazi nakon nekoliko sedmica relativno stabilnih cena na domaćem tržištu naftnih derivata. Iako se radi o simboličnom smanjenju, ono će ipak doneti određene uštede vozačima, posebno onima koji svakodnevno koriste automobile ili se bave prevozom robe i putnika. Cene goriva u Srbiji određuju se na osnovu kretanja cena sirove nafte na svetskom tržištu, kursa dolara, kao i drugih faktora koji utiču na formiranje maloprodajnih cena na domaćem