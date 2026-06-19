I ove nedelje dobre vesti sa pumpi: Gorivo pojeftinilo u Srbiji, evo koliko sada koštaju benzin i dizel NOVE cene goriva

Volim Zrenjanin pre 2 sata
I ove nedelje dobre vesti sa pumpi: Gorivo pojeftinilo u Srbiji, evo koliko sada koštaju benzin i dizel NOVE cene goriva

Vozače u Srbiji od danas očekuju nešto niži troškovi na benzinskim pumpama, pošto su objavljene nove maksimalne maloprodajne cene goriva koje će važiti do narednog petka.

Pojeftinjenje goriva dolazi nakon nekoliko sedmica relativno stabilnih cena na domaćem tržištu naftnih derivata. Iako se radi o simboličnom smanjenju, ono će ipak doneti određene uštede vozačima, posebno onima koji svakodnevno koriste automobile ili se bave prevozom robe i putnika. Cene goriva u Srbiji određuju se na osnovu kretanja cena sirove nafte na svetskom tržištu, kursa dolara, kao i drugih faktora koji utiču na formiranje maloprodajnih cena na domaćem
Otvori na volimzrenjanin.com

Povezane vesti »

Nove cene goriva – jeftiniji benzin i evrodizel

Nove cene goriva – jeftiniji benzin i evrodizel

Šabačke novosti pre 36 minuta
Dizel i benzin jeftiniji za tri dinara

Dizel i benzin jeftiniji za tri dinara

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Nove cene goriva: Jeftiniji benzin i evrodizel

Nove cene goriva: Jeftiniji benzin i evrodizel

Pressek pre 2 sata
Na Kosovu dizel 167 dinara, u Srbiji 217 dinara

Na Kosovu dizel 167 dinara, u Srbiji 217 dinara

Serbian News Media pre 2 sata
Cene goriva u Srbiji: Dizel i benzin pojeftinili za po tri dinara po litru

Cene goriva u Srbiji: Dizel i benzin pojeftinili za po tri dinara po litru

Serbian News Media pre 2 sata
Pojeftinilo gorivo u Srbiji

Pojeftinilo gorivo u Srbiji

Bujanovačke pre 2 sata
Pojeftinilo gorivo u Srbiji: Dizel i benzin jeftiniji za po tri dinara

Pojeftinilo gorivo u Srbiji: Dizel i benzin jeftiniji za po tri dinara

Rešetka pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

nove cene gorivaDolarnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Srpska vina osvojila tri platinaste medalje na Decanter World Wine Awards u Londonu

Srpska vina osvojila tri platinaste medalje na Decanter World Wine Awards u Londonu

RTV pre 11 minuta
Srpska agencija provjerava imovinu Đedović Handanović u Hrvatskoj

Srpska agencija provjerava imovinu Đedović Handanović u Hrvatskoj

SEEbiz pre 10 minuta
Hrvatska u prvom kvartalu privremeno postala izvoznik struje

Hrvatska u prvom kvartalu privremeno postala izvoznik struje

SEEbiz pre 1 minut
Istodobna akcija u Sloveniji i Hrvatskoj: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata

Istodobna akcija u Sloveniji i Hrvatskoj: Pod istragom najveći svjetski proizvođač kućanskih aparata

SEEbiz pre 1 minut
Uzgajate stare sorte ili razvijate organsku proizvodnju?

Uzgajate stare sorte ili razvijate organsku proizvodnju?

BizLife pre 6 minuta