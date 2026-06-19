Objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita za osnovce

UŽICE – Preliminarni rezultati završnog ispita za osnovce objavljeni su na portalu Moja srednja škola. Iako je najavljeno da će to biti danas, u petak 19. juna, rezultati su malim maturantima dostupni od juče, četvrtka 18. juna, u 15 časova, navodi Ministarstvo prosvete.

Osmaci i njihovi roditelji prigovore na rezultate mogu priložiti danas, u petak 19. juna, kao i u subotu 20. juna. Prigovor se može uložiti neposredno u školi ili elektronskim putem, preko portala Moja srednja škola. Da rezultati budu objavljeni ranije, omogućilo je unapređenje informacionog sistema i procesa za realizaciju završnog ispita, ali i dobra koordinacija, blagovremena komunikacija i saradnja svih aktera, saopštili su iz Ministarstva. Kako dodaju,