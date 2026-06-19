Objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita za osnovce

Zoom UE pre 1 sat
Objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita za osnovce

UŽICE – Preliminarni rezultati završnog ispita za osnovce objavljeni su na portalu Moja srednja škola. Iako je najavljeno da će to biti danas, u petak 19. juna, rezultati su malim maturantima dostupni od juče, četvrtka 18. juna, u 15 časova, navodi Ministarstvo prosvete.

Osmaci i njihovi roditelji prigovore na rezultate mogu priložiti danas, u petak 19. juna, kao i u subotu 20. juna. Prigovor se može uložiti neposredno u školi ili elektronskim putem, preko portala Moja srednja škola. Da rezultati budu objavljeni ranije, omogućilo je unapređenje informacionog sistema i procesa za realizaciju završnog ispita, ali i dobra koordinacija, blagovremena komunikacija i saradnja svih aktera, saopštili su iz Ministarstva. Kako dodaju,
Otvori na zoomue.rs

Povezane vesti »

Danas i sutra podnošenje prigovora na preliminarne rezultate završnog ispita za osmake

Danas i sutra podnošenje prigovora na preliminarne rezultate završnog ispita za osmake

N1 Info pre 1 sat
Maturanti sa roditeljima danas i sutra mogu da podnesu prigovore na preliminarne rezultate završnog ispita

Maturanti sa roditeljima danas i sutra mogu da podnesu prigovore na preliminarne rezultate završnog ispita

Danas pre 1 sat
Danas i sutra podnošenje prigovora na preliminarne rezultate završnog ispita

Danas i sutra podnošenje prigovora na preliminarne rezultate završnog ispita

Blic pre 1 sat
Završni ispit za osnovce: Danas i sutra podnošenje prigovora na preliminarne rezultate

Završni ispit za osnovce: Danas i sutra podnošenje prigovora na preliminarne rezultate

NIN pre 1 sat
Objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita: Otvoren rok za prigovore, sledi popunjavanje liste želja

Objavljeni preliminarni rezultati završnog ispita: Otvoren rok za prigovore, sledi popunjavanje liste želja

Newsmax Balkans pre 1 sat
Danas i sutra podnošenje prigovora na preliminarne rezultate završnog ispita

Danas i sutra podnošenje prigovora na preliminarne rezultate završnog ispita

Euronews pre 1 sat
Danas i sutra podnošenje prigovora na preliminarne rezultate završnog ispita

Danas i sutra podnošenje prigovora na preliminarne rezultate završnog ispita

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistarstvo prosveteUžicezavršni ispitpreliminarni rezultati

Društvo, najnovije vesti »

RZS: Ukupna prošlogodišnja šteta u šumama Srbije veća od 140.000 kubika, 30 odsto štete delo čoveka

RZS: Ukupna prošlogodišnja šteta u šumama Srbije veća od 140.000 kubika, 30 odsto štete delo čoveka

Insajder pre 2 minuta
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu: Nismo primili zahtev VJT za dostavljanje spisa iz predmeta u vezi sa navodnom…

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu: Nismo primili zahtev VJT za dostavljanje spisa iz predmeta u vezi sa navodnom upotrebom zvučnog topa

Insajder pre 2 minuta
Skupština EFJ usvojila rezoluciju o pogoršanju medijskih sloboda i bezbednosti novinara u Srbiji

Skupština EFJ usvojila rezoluciju o pogoršanju medijskih sloboda i bezbednosti novinara u Srbiji

Beta pre 7 minuta
Skupština EFJ usvojila rezoluciju o pogoršanju medijskih sloboda i bezbednosti novinara u Srbiji

Skupština EFJ usvojila rezoluciju o pogoršanju medijskih sloboda i bezbednosti novinara u Srbiji

Serbian News Media pre 7 minuta
Skupština EFJ usvojila rezoluciju o pogoršanju medijskih sloboda i bezbednosti novinara u Srbiji

Skupština EFJ usvojila rezoluciju o pogoršanju medijskih sloboda i bezbednosti novinara u Srbiji

Pravo u centar pre 7 minuta