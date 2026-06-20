Falcon 10X obavio prvi let: Počela ispitivanja najvećeg poslovnog aviona kompanije Dassault

Aero.rs pre 57 minuta  |  Predrag Vučetić
Falcon 10X obavio prvi let: Počela ispitivanja najvećeg poslovnog aviona kompanije Dassault

Novi poslovni avion Falcon 10X kompanije Dassault Aviation obavio je 19. juna prvi let, čime je zvanično započeta kampanja letačkih ispitivanja najvećeg i najambicioznijeg poslovnog aviona u istoriji francuskog proizvođača.

Sertifikacija novog tipa planirana je tokom 2027. godine. Foto: Dassault Aviation Prototip je poleteo sa piste 23 aerodroma Bordo-Merinjak (LFBD) u 11.10 časova po lokalnom vremenu, a nakon leta koji je trajao dva sata i trideset minuta sleteo je na isti aerodrom u 13.40 časova. Foto: Dassault Aviation Za komandama su bili probni pilot Sebastijan Dipon de Dinešen i kopilot Fabris Dunjak. Tokom leta posada je proveravala upravljivost aviona i rad ključnih sistema na
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