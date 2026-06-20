Bombaški napad: Eksplozivne naprave postavljene pored saobraćajnice; Najmanje sedam mrtvih FOTO/VIDEO

Najmanje sedam osoba poginulo je danas u eksploziji dve bombe postavljene pored saobraćajnice na severozapadu Pakistana, nedaleko od granice sa Avganistanom, saopštile su danas lokalne vlasti.

"Prva bomba je bila usmerena na automobil, a druga je detonirana tokom intervencije spasilačkog tima", izjavio je visoki policijski zvaničnik Jasir Afridi i potvrdio da su obe eksplozije daljinski kontrolisane, prenosi AP. Afridi je rekao da je pet ljudi poginulo u prvoj eksploziji, još dvoje je smrtno stradalo u drugoj, a tri osobe su ranjene. Prema njegovim rečima, u toku je potraga za licima odgovornim za ovaj napad. Predsednik Pakistana Asif Ali Zardari oštro