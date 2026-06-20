Dve milijarde evra na tržištu nekretnina: Naskuplji kvadrat 12.000 evra

B92 pre 4 sati
Dve milijarde evra na tržištu nekretnina: Naskuplji kvadrat 12.000 evra

Najviša cena kvadratnog metra stana u Srbiji u prvom kvartalu 2026. godine iznosila je 12.000 evra po kvadratnom metru, dok je ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Srbiji dostigla približno dve milijarde evra.

Ovo predstavlja najvišu zabeleženu vrednost za prvi kvartal od uspostavljanja Registra cena nepokretnosti, saopštio je danas Republički geodetski zavod. Kako se navodi, najskuplje nepokretnosti zabeležene su u Beogradu gde je najveći iznos izdvojen je za stan na teritoriji gradske opštine Savski venac - 2,6 miliona evra, a upravo je ta nepokretnost ostvarila najvišu cenu kvadratnog metra stana u Srbiji od 12.000 evra po kvadratnom metru. Najskuplja kuća prodata je
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