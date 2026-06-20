Katastrofa u Nemačkoj: Sudarili se vozovi, vagoni pali sa mosta; Ima mrtvih FOTO

B92 pre 1 sat
Katastrofa u Nemačkoj: Sudarili se vozovi, vagoni pali sa mosta; Ima mrtvih FOTO

Jedna osoba je poginula nakon što su dva teretna vagona tokom noći pala sa železničkog nadvožnjaka na ulicu Šlajshajmer u Minhenu, saopštila je danas policija.

Nesreća se dogodila oko 1.40 časova u gradskoj četvrti Milbertshofen, kada su tokom manevarskih operacija učestvovala dva teretna voza. Prema prvim informacijama, došlo je do sudara vozova, nakon čega je jedan od njih iskliznuo iz šina, a dva vagona pala su sa mosta sa visine od gotovo pet metara. Policija je potvrdila da je jedna osoba poginula, ali njen identitet za sada nije objavljen jer porodica još nije obaveštena. Na mesto nesreće upućen je veliki broj
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