Maroko golom iz svlačionice frapirao Škote VIDEO

B92 pre 1 sat
Maroko golom iz svlačionice frapirao Škote VIDEO

Fudbaleri Maroka pobedili su Škotsku (1:0), u susretu drugog kola C grupe Svetskog prvenstva.

Jedini gol postigao je Ismael Saibari već nakon 71 sekunde susreta u Bostonu. Maroko je stigao do četvrtog boda, dok Škotska ima poen manje uoči završne runde. Marokanci su bili bolji, videlo se da su tehnički potkovaniji, dok Škoti nisu imali ozbiljnijih prilika, ali su uprkos tome napravili nekoliko solidnih akcija i u par navrata od sudije Tantaševa tražili penal, žaleći se da su oštećeni. Teško da je prvak Afrike bolje mogao da otvori susret, pošto je poveo već
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