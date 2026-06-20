Meloni još jednom bez dlake na jeziku: "Predsedniče Tramp, fokusirajte se na sebe"

Premijerka Italije Đorđa Meloni odgovorila je na novu objavu američkog predsednika Donalda Trampa, u kojoj je ponovio tvrdnje da ga je ona na samitu G7 molila da se fotografišu zajedno.

U odgovoru objavljenom na društvenoj mreži Instagram, Meloni je poručila da ne želi ponovo da se vraća na tu temu. "Predsedniče Tramp, ovakvi konstantni i ničim izazvani napadi potpuno su besmisleni. Što se tiče moje popularnosti, to što sam vaš prijatelj sigurno joj nije pomoglo, niti ona zavisi od mog odnosa sa vama. Moja popularnost zavisi od moje sposobnosti da branim italijanske nacionalne interese, a to sam uvek i radila", rekla je Meloni. Istakla je da je to