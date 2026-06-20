Iran najavljuje ponovno zatvaranje Ormuskog moreuza, optužujući Ameriku i Izrael da su prekršili primirje

BBC News pre 1 sat | Džesika Ronsli; Liz Duset -

Reuters Brodovi usidreni u Ormuskom moreuzu, pogled iz Musandama, Oman, 19. juna 2026.

Iran najavljuje novo zatvaranje Ormuskog moreuza i optužuje SAD i Izrael za kršenje sporazuma o prekidu vatre, pošto je Izrael nastavio napade na Liban.

Za to vreme, Centralna komanda SAD kaže da je bezbedan prolaz kroz vitalni plovni put „ostao netaknut“ i da je 55 brodova prošlo kroz plovni put kojim prolazi petina svetske nafte.

Ovo dolazi u trenutku kada se Izrael i Hezbolah, militantna grupa iz Libana koju podržava Iran, međusobno optužuju za kršenje novog primirja.

Navodno je dvadesetak ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jugu Libana otkako je prekid vatre stupio na snagu u petak.

Nastavljaju se i diplomatski napori da se pronađe rešenje.

Američki potpredsednik Džej Di Vens rekao je da su Džared Kušner, zet Donalda Trampa, i izaslanik Stiv Vitkof već u Švajcarskoj gde ih očekuju planirani razgovori sa delegacijom Irana.

Vens je rekao da se njih dvojica „bave nekim tehničkim elementima ovih pregovora“.

„Koliko sam razumeo, posle razgovora sa Džaredom i Stivom jutros, stvari idu dobro“, rekao je Vens.

Na pitanje da li planira da im se pridruži, odgovorio je da očekuje da će otići „negde u narednih nekoliko dana“.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da će njihova delegacija na pregovorima u Švajcarskoj zahtevati „da druga strana ispuni svoje obaveze“.

Analiza Džon Donison, BBC dopisnik iz Jerusalima

Sporazum između Irana i Sjedinjenih Država je od nastanka na vrlo krhkim nogama.

Već postoje znaci da se raspada.

Delimično ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi 20 odsto svetske nafte, bilo je glavno dostignuće Memoranduma o razumevanju i ključni prioritet za Sjedinjene Države koje nastoje da izbegnu globalnu ekonomsku krizu.

Sada, posle samo nekoliko dana, iranska vojska saopštava da je ponovo zatvoren, a Iran navodi „neumoljiva i kontinuirana“ kršenja primirja u Libanu kao i da Izrael nastavlja da okupira veliki deo juga zemlje.

Sve oči će sada biti uprte u predsednika Trampa kako bi se videlo kakav pritisak može da se izvrši na njegovog saveznika, Izrael, kako bi ga primorao da obuzda vojnu operaciju u Libanu.

Ovo je nastavak nedelje nezapamćenih kritika Bele kuće upućenih Izraelu zbog akcija u južnom Libanu, optužujući izraelsku vojsku za prekomernu upotrebu sile.

Iako je u sporazumu navedeno i da borbe treba da se okončaju u Libanu, ministarstvo zdravlja te zemlje saopštilo je da je u izraelskim napadima na jugu preko noći poginulo najmanje 47 ljudi.

Izraelska vojska je saopštila da je ciljala grupu Hezbolah koju podržava Iran i da su četiri njena vojnika ubijena.

Ubrzo posle napada, Izraelske odbrambene snage (IDF) su potvrdile dogovor o prekidu vatre između libanskog Hezbolaha i Izraela.

Portparolka IDF-a, brigadni general Efi Defrin, u saopštenju je rekla: „Nalazimo se u prekidu vatre. IDF je spreman da nastavi borbu ako bude potrebno.“

Delegacije Amerike i Irana sastaju se u švajcarskom planinskom odmaralištu Burgenštok, uz posredovanje Pakistana

Švajcarski vojni i policijski zvaničnici patrolirali su luksuznim hotelom koji se nalazi visoko na planini sa pogledom na jezero Lucern, a za novinare je postavljen medijski centar.

Očekuje se da pregovaraju o sprovođenju sporazuma i otvore dugoročna pitanja, poput iranskog nuklearnog programa.

Sporazum, koji se sastoji od 14 tačaka, podrazumeva ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, zahtev da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, plan od 260 milijardi evra za iransku „rekonstrukciju“ i ukidanje „svih vrsta američkih sankcija“ Iranu.

Takođe obavezuje obe strane da postignu konačni dogovor u „maksimalnom“ roku od 60 dana, koji se može produžiti uz obostrani pristanak.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei rekao je da je odobrio sporazum sa SAD uprkos „drugačijem stavu“, tvrdeći da je Tramp „iz očaja koristio sve vrste poluga“ da ga postigne.

Rekao je da, iako će biti „ličnih pregovora u budućnosti“ između Teherana i Vašingtona, to „ne bi značilo prihvatanje neprijateljskog stava“.

Predsednik Tramp je rekao da očekuje da će prekid vatre stupiti na snagu „na svim frontovima“, pa i između Izraela i Hezbolaha u Libanu, što je takođe navedeno u tekstu sporazuma.

Međutim, i Izrael i Hezbolah su izvodili međusobne napade otkako je sporazum objavljen.

EPA Dim se uzdiže posle izraelskog vazdušnog napada na jugu Libana

Libanska državna novinska agencija opisala je bombardovanje u noći između 18. i 19. juna kao jedno od najintenzivnijih u ratu, a ministarstvo zdravlja je izvestilo o najmanje 18 poginulih, 33 povređenih i nekoliko pogođenih zgrada.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su ciljale infrastrukturu i pojedince povezane sa Hezbolahom.

Reagujući na smrt četvorice vojnika IDF-a u petak, izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir rekao je da „ceo Liban mora da gori“.

„Uz dužno poštovanje prema Amerikancima, Izrael mora jasno staviti do znanja celom svetu da krv naših sinova i bezbednost naših građana nisu predmet pregovaranja“, napisao je na Iksu.

Vens je javno kritikovao stav nekih članova kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua prema, među kojima je i Ben-Gvir, rekavši novinarima da bi Izrael trebalo da se „probudi i uvidi stvarnost“.

Pogledajte video: Oštre kritike Trampa na račun izraelskog premijera

Liban je uvučen u američko-izraelski sukob sa Iranom, pošto je Hezbolah je lansirao rakete na Izrael kao odmazdu za napad u kojem je ubijen vrhovni vođa u Teheranu.

Izrael je odgovorio bombardovanja širom Libana i kopnenom invazijom na značajan deo juga zemlje, sa ciljem da potisne borce Hezbolaha sa njegove severne granice.

Od tada, libanske zdravstvene vlasti kažu da je više od 3.900 ljudi ubijeno u izraelskim napadima, među kojima je 366 žena i 247 dece.

Nije jasno da li je i koliko boraca Hezbolaha među žrtvama.

Izraelske vlasti kažu da je najmanje 30 vojnika i četiri civila ubijeno sa obe strane granice u istom periodu.

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(BBC News, 06.20.2026)