Slučaj 'zvučni top': Da li jedan dokument menja tok istrage o prekidu tišine na protestu

BBC News pre 6 minuta | Jelena Subin - BBC novinarka

Reuters

„Zvučni top“ je postao prava bela ping-pong loptica koja se prebacuje s jedne na drugu stranu političkog stola.

Više od godinu dana nadležni u Srbiji pokušavaju da otkriju otkud se stvorio neobjašnjiv zvuk, koji je 15. marta 2025. u Beogradu prekinuo 16-minutnu tišinu tokom velikog protesta i naterao okupljene u beg.

Ovaj put država je prst uperila u studente.

Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnja da su studenti na ranijim plenumima navodno isplanirali kako da simuliraju upotrebu „zvučnog topa“ 15. marta.

Cilj je bio da državni organi „u domaćoj i međunarodnoj javnosti budu optuženi za upotrebu 'zvučnog topa', kako bi se stvorila panika i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države", navodi se u saopštenju VJT-a.

Do saznanja o navodnim studentskim namerama su došli tokom istrage smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu oduzeta, koja i dalje nije okončana.

U oduzetoj dokumentaciji pronađen je akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), održan 22. januara 2025.

Odmah su se oglasili i Studenti u blokadi na Iksu, navodeći da je reč o „laži i skretanju pažnje sa suštinskog pitanja šta se desilo 15. marta".

Kako kažu, dokument na koji se tužilaštvo poziva nastao je dva meseca pre velikog protesta, u vreme kada skup na Slaviji nije bio ni planiran.

„Reč je o materijalu sa sastanka za protest na Autokomandi, u kom su razmatrani različiti bezbednosni rizici i mogući oblici policijske intervencije nad mirnim građanima i studentima koji provode 24 sata na Autokomandi.

„U tom kontekstu, pominjani su i zvučni topovi, vodeni topovi, suzavac i druga sredstva prinude, kao potencijalni rizici".

Dan posle 15. marta svi su pričali o iznenadnom prekidu tišine i postavljalo se pitanje da li je iskorišćen „zvučni top".

Bilo je to najveće okupljanje tokom višemesečnih demonstracija na kome je tražena odgovornost za pad nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, kada je poginulo 16 ljudi, a jedna devojka teško povređena.

Predstavnici vlasti najpre su tvrdili da ne poseduju zvučni top, a zatim je predstavljen javnosti.

Dosledno su odbacivali tvrdnje opozicije i predstavnika studentskog pokreta da su državne strukture upotrebile zvučno oružje protiv okupljenih.

„Ovo je bio unapred smišljen i organizovan napad na državu sa ciljem da se isprovocira apsolutna nestabilnost i nasilno rušenje poretka", tvrdio je tada predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Opoziciona Stranka slobode i pravde (SSP) podnela je krivičnu prijavu protiv odgovornih funkcionera „zbog upotrebe nezakonitog zvučnog oružja nad mirnim građanima" na protestu u Beogradu 15. marta , saopštili su.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu jedino je vodilo istragu o „zvučnom topu" pošto se prethodno Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) povuklo iz postupanja u ovom predmetu.

https://www.youtube.com/watch?v=0ykXKv5Vqew&t=453s

Nova saznanja i reakcije koje se nižu

Petnaest meseci kasnije, nadležni sa višeg nivoa izlaze sa novim sazanjima.

Na sastanku studenata 22. januara 2025. „rečeno je da bi zvučni top dobio „mastan odgovor iz Brisela“, kao i da je u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top“, navodi se u saopštenju Tužilaštva.

U istom danu kada je izdato ovo saopštenje, popodne je na javnom servisu - Radio televiziji Srbije gostovao tužilac VJT Miodrag Marković objasnivši pomake u istrazi.

Tužilaštvo još ne raspolaže imenima ljudi sa plenuma studenata 22. januara 2025. godine.

„Upućen je zahtev za prikupljanje obaveštenja Službi za borbu protiv terorizma kako bi posle potvrde identiteta mogle biti procesuirane četiri grupe ljudi“, kazao je Miodrag Marković, tužilac VJT za Radio-televiziju Srbije.

Prvu grupu čine organizatori, oni koji su učestvovala na plenumu i čiji identitet se krije, a druga su realizatori, oni koji su koordinirali kretanje mase okupljenih građana, dodao je.

Usledio je niz reakcija predstavnika vlasti koji optužuju organizatore protesta i blokada i za pokušaj izazivanja građanskog rata.

„Po meni, uz ogradu, tu ima elemenata terorizma, jer uvek imate element uznemirenja javnosti i osećaja nesigurnosti kada građani gube poverenje u institucije, kazao je Nenad Vujić, ministar pravde.

Tužilaštvo je naložilo i da se obave razgovori sa svima koji su javno tvrdili da je protiv učesnika protesta dana 15. marta 2025. godine u Beogradu upotrebljen „zvučni top“, kako bi odgovorili na pitanja kako su i od koga dobili takva saznanja i na čemu su zasnivali kategoričke tvrdnje.

Svedočenja ljudi o čudnom i neobjašnjivom zvuku prešla su granice Srbije, pošto su se nevladine organizacije, koje su prikupile svedočenja demonstranata, obratile predstavnicima Ujedinjenih nacija i Evropskom sudu za ljudska prava.

Nije jasno na osnovu kojih dokaza bi Više javno tužilaštvo moglo da podigne optužnicu povodom navodne simulacije upotrebe zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine, kaže bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Dragoljub Popović za BBC na srpskom.

„Da li su okupljeni na ulici simulirali dejstvo zvučnog topa, ja nisam načisto, ali to je prilično smela pretpostavka, da ne kažem fantastična, jer je potrebno uigrati glumce i aktere da bi se simuliralo.

„Ima svedočanstava, sećam se da su ljudi pali na tle, da su osetili nešto, kao i medicinski dokumenti i svedočenja prisutnih", dodaje Popović.

On je prethodno u izjavi za N1 poručio i da ceo slučaj ima i političku dimenziju zastrašivanja studenata i aktivista.

Šta kažu studenti?

Studenti ne negiraju sadržaj dokumenta, već objašnjavaju da se od 2022. znalo da Srbija poseduje zabranjeno oružje i da je uzeto kao primer upotrebe prekomerne sile državnih organa.

„Razmatranje scenarija represije isključivo je dokaz odgovornog pristupa bezbednosti učesnika protesta.

„Posebno je apsurdno tvrditi da pominjanje reakcija evropskih institucija ili posledica evenutalne upotrebe zvučnog topa predstavlja dokaz zavere."

Na saopštenje VJT reagovali su i studenti Medicinskog fakulteta u Beogradu, porukom da se krivica prebacuje na studente.

„Uskoro će biti da su studenti odgovorni i za pad nadstrešnice. Za liste čekanja u zdravstvu.

„Za korupciju koja je pojela institucije. Za kidnapovanja, prebijanje maloletnika, prebijanje studenata. Za partijsko zapošljavanje“, poručili su studenti medicine u blokadi preko naloga na društvenoj mreži Iks.

Šta je zvučno oružje?

Mnogi tipovi akustičnog oružja mogu da proizvedu jak zvuk na udaljenosti od više stotina ili čak nekoliko hiljada metara, objasnio je Jirgen Altman, profesor fizike sa Univerziteta TU Dortmund, autor studije o akustičnom oružju i njihovim efektima na ljude.

„Čini se da je uznemirujuću buku proizveo snažan akustični izvor, možda uređaj iz LRAD porodice, ali mogući su i drugi mehanizmi", rekao je Altman marta 2025. za BBC na srpskom, dodajući da je potrebna temeljna analiza zvukova i simptoma ljudi.

LRAD sistem, koji poseduje MUP Srbije, koristi se samo za upozorenje, rekao je ministar Ivica Dačić.

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(BBC News, 06.20.2026)