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Tramp predstavio luksuzni avion, poklon Katara, koji postaje deo predsedničke flote

Američka vojska je završila prilagođavanja luksuznog džambo-džeta, čija se vrednost procenjuje na oko 400 miliona dolara.

BBC News pre 3 sata  |  Grejs Eliza Gudvin
Trump standing at a podium on a stage in front of the new jet, painted white with dark red and blue stripes. There is a presidential seal and the words "United States of" visible.
Getty Images

Predsednik Donald Tramp objavio je da će novi Boing 747-8, koji je prošle godine Amerika dobila kao 'bezuslovni' poklon katarske Vlade, postati deo Leteće tvrđave broj jedan (Air Force One), što je zvanično ime za avion koji koriste predsednici.

Američka vojska je završila prilagođavanja luksuznog džambo-džeta, čija se vrednost procenjuje na oko 400 miliona dolara.

„Ovaj avion je prepravljen u leteću Belu kuću na nivou luksuza koji niko ranije nije video", rekao je Tramp u govoru u vazduhoplovnoj bazi Endruz u petak.

Američko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da će početi odobravanje probnih letova avionu - što je „finalni test" načinjenih izmena - pre nego što počne da se koristi za prevoz predsednika.

Modifikacije letelice obuhvatale su unapređenje bezbednosti, sistema komunikacije, logističke podrške i napredne tehnologije, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo.

Sve potencijalne pretnje unutar aviona koji je prethodno imao drugog vlasnika su „neutralisane“, dodali su.

Unutrašnjost aviona je minimalno promenjena, a spoljašnjost je dobila svežu crvenu, belu, plavu i zlatnu boju.

U maju 2025. godine, katarska kraljevska porodica poklonila je luksuzni Boing 747-8 Ministarstvu odbrane SAD da bi se koristio kao deo predsedničke flote aviona.

Vest o skupocenom poklonu tada je izazvala reakcije sa raznih strana, među kojima je bilo nekih Trampovih saveznika.

Kritičari su tvrdili da prihvatanje tako vredne donacije predstavlja sukob interesa i da bi moglo biti neustavno.

Iako savezni zakon nalaže da američki zvaničnici mogu dobiti samo poklone ispod 480 dolara, Bela kuća je insistirala da je prihvatanje aviona legalno i obećala je da će biti prosleđen Trampovoj predsedničkoj kolekciji kada prestane da se koristi.

„Izrada ovog aviona je takva da kada ga vidite, nećete verovati“, rekao je Tramp.

„Zapravo, kvalitet drveta, kvalitet materijala, kvalitet motora - ovi motori su najfiniji, najbolji su na svetu, nema ništa slično.“

„Zaista mi je čast“, dodao je predsednik.

„I želim da se zahvalim katarskom emiru.“

Pre ovog katarskog aviona, flotu Leteće tvrđave broj jedan činila su dva aviona 747-200B koji su u upotrebi od 1990. godine.

Jedan od tih starijih modela izgleda da se sada postepeno povlači, prema rečima direktora komunikacija Bele kuće Stivena Čeunga.

„'Bravo, dobri i verni slugo'“, napisao je Čeung na X, pored fotografije starijeg aviona. „Poslednja vožnja“, dodao je.

Vazduhoplovne snage su saopštile da će predsednik koristiti novi avion privremeno dok Boing ne isporuči dva dugo obećana aviona VC-25B, namenjenih za dugoročnu upotrebu u Air Force One, ali su se suočili sa značajnim kašnjenjima u proizvodnji.

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(BBC News, 06.20.2026)

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