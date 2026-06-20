Advokat Lakić: Tužilaštvo nema nijedan dokaz da je simulirana upotreba zvučnog topa

Beta pre 27 minuta

Advokat Nikola Lakić izjavio je danas da Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu u slučaju zvučnog topa radi po diktatu iz vrha režima i služi kao batina u političkom obračunu Aleksandra Vučića sa sopstvenim građanima, i da nema nijedan dokaz da je simulirana upotreba zvučnog topa.

Lakić je agenciji Beta kazao da najava VJT da je otvorilo predmet u vezi zvučnog topa kao i da će u tom postupku saslušati veliki broj građana, "najbolji je dokaz da je to tužilaštvo na čijem je čelu Nenad Stefanović pod direktnom kontrolom šefa organizovane kriminalne grupe Aleksandra Vučića".

"Tužilac Miodrag Marković gostujući na RTS-u je izjavio da će VJT procesuirati više grupa lica i to studente koji su učestvovali na plenumima, građane koji su se javljali nakon 15. marta medicinskim ustanovama zbog tegoba i povreda od zvučnog topa, sva lica koja su javno tvrdila da je upotrebljen zvučni top 15. marta, kao i Zdravka Ponoša jednog od lidera opozicije. Ovakav stav tužilaštva koji saopštava tužilac Marković samo pokazuje koliko je režim Aleksandra Vučića zastranio", ocenio je advokat.

Prema njegovim rečima, tužilaštvo po zakonu pokreće postupak onda kada postoje određene činjenice koje ukazuju da se desilo krivično delo.

"Po saopštenju koje je izdalo VJT kao i gostovanju tužioca Markovića na RTS-u, jasno je da tužilaštvo nema nijednu činjenicu koja ukazuje da se desilo neko krivično delo, odnosno da su studenti i građani simulirali upotrebu zvučnog topa. Nema čak ni osnove sumnje da je neko lice počinilo krivično delo i upravo to dokazuje da tužilaštvo u ovom postupku radi po diktatu iz vrha režima i služi kao batina u političkom obračunu Aleksandra Vučića sa sopstvenim građanima", istakao je Lakić.

Dodao je da vlast zloupotrebljava smrt studentkinje M.Ž. na Filozofskom fakultetu, "kako bi politički profitirali i kako bi izazvali strah i nespokojstvo kod građana Srbije".

"Zbog ovakvog postupanja tužilaštva, koje služi da bi se zastrašili građani Srbije, nakon promene režima neko novo samostalno tužilaštvo moraće da ispita i procesuira odgovorne za sve zloupotrebe koje se danas čine. Nameće se da će Nenad Stefanović postati srpska Vesna Medenica, i da će odgovarati za sve ono što je radio kao i za sve ono što nije radio, a morao je", zaključio je advokat Lakić.

Više javno tužilaštvo u Beogradu juče je saopštilo da su tokom istrage o smrti studentkinje M.Ž. na Filozofskom fakultetu pronađeni dokazi koji ukazuju na organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa 15. marta 2025.

Zamenik glavnog javnog tužioca Miodrag Marković izjavio je sinoć na RTS-u da u ovom momentu nije poznat identitet lica koja su učestvovala u organizaciji i realizaciji aktivnosti povezanih sa događajima tog dana, ali da će mnogi biti procesuirani.

"Mi smo podneli zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja nadležnom organu u sastavu MUP-a, to je Služba za borbu protiv terorizma, koja je inače specijalizovana za terorizam i za ekstremizam, a ovo predstavlja ekstremizam, i koja će, postupajući po našem zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja, utvrditi identitet četiri grupe lica koji će posle toga biti procesuirani", naveo je Marković.

(Beta, 20.06.2026)