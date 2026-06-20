Grupa pro-evropskih stranaka i pokreta dogovorila Platformu za evropsku Srbiju

Beta pre 15 minuta

Grupa pro-evropski orijentisanih stranaka i pokreta dogovorila je zajedničko delovanje u okviru Platforme za evropsku Srbiju.

U prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji (EPUS) u Beogradu, dogovor su postigle stranka Srbija centar (SRCE) Zdravka Ponoša, Pokret slobodnih građana Pavla Grbovića, Stranka slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa i Pokret Solidarnost Gorana Ješića.

Polazeći od ranije postignute dobre saradnje u koordinaciji aktivnosti prema Evropskoj uniji (EU), akteri su potvrdili da postoji jasna proevropska politička alternativa sadašnjoj vlasti, čiji je cilj okupljanje svih proevropskih i demokratskih snaga u Srbiji, kaže se u zajedničkom saopštenju.

Jedino postojanje jasne proevropske političke opcije građanima Srbije nudi evropsku budućnost, ističu učesnici jučerašnjeg sastanka.

Dogovoreno je, takođe, da se na saradnju pozovu i drugi akteri, a na osnovu jasno definisanih kriterijuma i principa, političke doslednosti i spremnosti za zajedničko delovanje u zemlji i prema institucijama Evropske unije (EU) i državama članicama.

Učesnici sastanka su usvojili i principe na kojima se bazira dalja saradnja proevropskih stranaka, organizacija i pokreta u okviru Platforme.

"Platforma je otvorena za političke i društvene aktere koji jasno, dosledno i nedvosmisleno dele programsko i političko opredeljenje za punopravno članstvo Srbije u EU, poštuju evropske vrednosti, vladavinu prava, borbu protiv korupcije, demokratske institucije, slobodne medije i osnovna građanska prava, odbacujući anti-EU retoriku, prihvatajući EU politike i standarde, uključujući kriterijume za članstvo i spremni su na odgovornu, činjenicama zasnovanu komunikaciju sa građanima Srbije, institucijama EU i njenim partnerima", ističu učesnici sastanka.

Takođe je zaključeno da evropski put Srbije mora da podrazumeva stvarne reforme, obnovu institucija, slobodne i poštene izbore i jasno usklađivanje zemlje sa evropskim standardima i politikama.

Srbija ne sme biti talac trenutne vlasti, koja evropski put koristi kao frazu, a evropske vrednosti svakodnevno urušava i zato je obaveza proevropskih aktera da građanima ponude ozbiljnu, odgovornu i demokratsku alternativu, zaključuje se u saopštenju Platforme za evropsku Srbiju.

Platforma za evropsku Srbiju usvojila kriterijume za učešće u toj mreži

Platforma za evropsku Srbiju je na sastanku u prostorijama Evropskog okreta u Srbiji (EPUS) u Beogradu usvojila kriterijume za učešće u toj mreži.

Proevropska stranka, organizacija ili pokret koji želi da učestvuje u Platformi za evropsku Srbiju treba da prihvati set principa, koji su podeljeni u tri kategorije - programsko i političko opredeljenje za EU, prihvatanje evropskih politika i standarda i saradnja i komunikacija sa Unijom.

U pogledu programskog i političkog opredeljenja za EU, stranke i pokreti treba da ispunjavaju sledeće principe:

1. Članstvo Srbije u EU utvrđeno kao cilj u programskim dokumentima,

2. Jasno i kontinuirano izraženo opredeljenje za pristupanje Srbije EU, koje se dosledno sprovodi u delovanju,

3. Komunikacija o EU prema građanima Srbije zasnovana na proverljivim i dokazanim činjenicama i

4. Odsustvo antievropske retorike u javnim nastupima.

Po pitanju prihvatanja EU politika i standarda, EPuS navodi poštovanje sledećih principa:

5. Posvećenost jačanju vladavine prava, demokratskih institucija, borbe protiv korupcije, slobode medija i osnovnih građanskih prava u Srbiji u skladu sa standardima EU,

6. Nedvosmisleno opredeljenje za ispunjavanje kriterijuma za članstvo u EU (Kriterijumi iz Kopenhagena), uključujući potpuno usklađivanje sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, ispunjavanje svih obaveza iz pregovaračkih poglavlja, posebno onih koje je EU definisala kao merila i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU.

U pogledu saradnje i komunikacije sa EU, navode se principi:

7. Spremnosti na otvorenu saradnju sa institucijama EU i državama članicama u okviru procesa pristupanja, kao i na koordinisano zastupanje evropskih standarda i reformskih prioriteta u Srbiji,

8. Sposobnosti da se zahtevi i poruke prema EU i državama članicama formulišu u skladu sa standardima, rečnikom i procedurama primerenim državi kandidatu,

9. Usklađene komunikacije o evropskim integracijama Srbije, bez kontradiktornih poruka prema domaćoj javnosti, institucijama EU i državama članicama.

Učešće u ovom formatu zasniva se na prihvatanju i poštovanju svih navedenih principa, navodi Platforma za evropsku Srbiju.

(Beta, 20.06.2026)