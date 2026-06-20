Najmanje pet poginulih u izraelskom udaru na južni Liban, uprkos novom dogovoru o primirju

Beta pre 1 sat

Najmanje pet ljudi je poginulo u jutrošnjem izraelskom vazdušnom udaru na južni libanski grad Arabsalim, javila je libanska novinska agencija NNA.

Napadi se događaju iako su Izrael i libanski Hezbolah sinoć dogovorili novo primirje.

Libanska agencija NNA javila je da su izraelski ratni avioni i dronovi izveli niz udara širom oblasti Nabtijeh noćas i jutros uništavajući stambene zgrade i kuće, dok je izraelska artiljerija gađala Nabtijeh i njegova predgrađa pred zoru, prenosi Gardijan.

Ponovno izbijanje nasilja i diplomatski dogovori oko planiranih pregovora pojačali su neizvesnost oko toga da li može da se dođe do konačnog kraja regionalnog rata u kojem je poginulo najmanje 7.000 ljudi i koji je doveo do skoka cena energenata preteći stvaranju globalnog ekonomskog haosa.

Izrael i Hezbolah, koga podržava Iran, dogovorili su se da obnove krhko primirje u Libanu u petak posle 24 časa intenzivnog nasilja koje je predstavljalo izazov za novi sporazum između SAD i Irana o okončanju sukoba.

Trebalo je da se održi sastanak u petak između predstavnika Vašingtona i Teherana u Švajcarskoj da se razgovara o primeni postignutog Memoranduma o razumevanju, ali on je otkazan kada je u petak Hezbolah ubio četiri izraelska vojnika, a Izrael izveo talas uzvratnih vazdušnih udara na Liban i dolinu Beka u kojima je ubijeno najmanje 47 ljudi.

Nije jasno kako će izveštaji o novim sukobima uticati na očekivan početak razgovora o primeni Memoranduma o razumevanju u Švajcarskoj, koji su već odloženi juče zbog izbijanja sukoba u Libanu.

(Beta, 20.06.2026)