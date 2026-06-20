Nedeljkov (CRTA): Tezu o simulaciji zvučnog topa mogu da kupe samo umovi isprani propagandom

Beta pre 1 sat

Programski direktor Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) Raša Nedeljkov izjavio je danas da tezu o simulaciji zvučnog topa 15. marta 2025. godine "mogu da kupe samo umovi isprani toksičnom propagandom".

"Tezu da su desetine hiljada ljudi, koji se ne poznaju, simulirale i kao na nekom severnokorejskom sletu izvodile koreografiju, mogu da kupe samo oni umovi koji su u potpunosti isprani toksičnom propagandom i teorijama zavere", izjavio je Nedeljkov za list "Danas" povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva (VJT) u kom se navodi da su studenti tokom plenuma u januaru 2025. godine pominjali zvučno oružje.

Dodao je da se u "provladinim medijima vodi jedna orkestrirana kampanja", kao i da je "zastrašujuća činjenica" da tužilaštvo u tome učestvuje.

"Ono što nas kao organizaciju posebno brine jeste što ovakva politička instrumentalizacija tužilaštva najavljuje moguće pojačavanje represije i odmazde prema svima koji su se u javnosti bavili slučajem zvučnog topa, koji su dokumentovali svedočenja, prikupljali činjenice, čak i medicinski dokumentovali posledice, ili samo iznosili činjenice u vezi s tim", naveo je Nedeljkov.

VJT je juče, 19. juna saopštilo da je u toku pretresa, u predistražnom postupku smrti studentkinje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta ove godine, oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj je "pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan 22. januara 2025. godine".

Naveli su i da postoji sumnja da su učesnici sastanka i druge neidentifikovane osobe "u narednom periodu preduzimali radnje kako bi realizovali simulaciju upotrebe 'zvučnog topa' od strane državnih organa na protestu 15. marta 2025. godine u Beogradu koji bi potom u domaćoj i međunarodnoj javnosti bili optuženi za upotrebu 'zvučnog topa', sve sa ciljem kako bi se stvorila panika u javnosti i strah kod građana, te izazvali nemiri koji bi doveli do nasilne promene ustavnog uređenja i ugrožavanja bezbednosti države".

Studenti u blokadi odbacili su navode Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT), koje je saopštilo da je došlo do podataka da su organizatori protesta održanog 15. marta pripremali simulaciju upotrebe zvučnog topa, dodajući da su pripremajući mirne proteste razmatrali rizike kojima bi učesnici mogli biti izloženi.

Studenti su u saopštenju na društvenim mrežama potvrdili da je dokument na koje se poziva VJT nastao dva meseca pre protesta 15. marta, da je reč o materijalu sa sastanka za protest na Autokomandi, u kom su razmatrali različite bezbednosne rizike i moguće oblike policijske intervencije nad građanima i studentima koji su pripremali celodnevnu blokadu te beogradske raskrsnice.

(Beta, 20.06.2026)

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