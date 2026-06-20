VJT: Nepoznate osobe uputile pretnje Veselinu Miliću u zatvoru

Beta pre 46 minuta

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je danas, po prijemu podnesaka branioca, da osumnjičenom bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću nepoznate osobe upućuju pretnje u prostorijama Okružnog zatvora u Beogradu gde se on trenutno nalazi.

VJT je naložilo Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu da formira predmet i preduzme sve zakonom predviđene radnje u cilju utvrđivanja identiteta nepoznatih osoba koje upućuju pretnje osumnjičenom.

"Nalog je dat u cilju procesuiranja lica u skladu sa zakonom zbog postojanja osnova sumnje da je u konkretnom slučaju izvršeno krivično delo Ugrožavanje sigurnosti", objavljeno je na sajtu Tužilaštva.

Pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu vodi se krivični postupak protiv osumnjičenog S.V. i drugih u slučaju ubistva A.N. u restoranu "27" na Senjaku, kao i protiv Milića zbog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

Rešenjem Višeg suda u Beogradu od 12. juna 2026. godine Miliću je produžen pritvor koji, kako su naveli iz VJT, može trajati do 12. jula 2026. godine.

(Beta, 20.06.2026)