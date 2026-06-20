Vremenska prognoza za nedelju, 21. jun: Sutra sunčano i veoma toplo, na planinama kiša

Beta pre 1 sat

Vreme u Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, ponegde i veoma toplo, sa oblacima i kišom u delovima Vojvodine i na planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

RHMZ je izdao upozorenje na obilne pljuskove sa grmljavinom u nedelju i ponedeljak u Vojvodini, kao i na kratkotrajnu pojavu grada.

Sutra će duvati slab do umeren zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura će biti od 14 do 22, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni.

Vreme u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok su kasno popodne mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 19 do 22, a najviša dnevna oko 35 stepeni.

Tokom sledeće nedelje, od ponedeljka do srede se očekuje oblačno i prosečno toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 29 do 33 stepena, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, naročito u ponedeljak kada se lokalno očekuje i veća količina padavina za kratko vreme i kratkotrajna pojava grada.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 21. jun:

Uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih, oprez se savetuje srčanim i respiratornim bočesnicima.

(Beta, 20.06.2026)