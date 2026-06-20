Vremenska prognoza za nedelju, 21. jun: Sutra sunčano i veoma toplo, na planinama kiša
Vreme u Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, ponegde i veoma toplo, sa oblacima i kišom u delovima Vojvodine i na planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
RHMZ je izdao upozorenje na obilne pljuskove sa grmljavinom u nedelju i ponedeljak u Vojvodini, kao i na kratkotrajnu pojavu grada.
Sutra će duvati slab do umeren zapadni i severozapadni vetar.
Najniža temperatura će biti od 14 do 22, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni.
Vreme u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok su kasno popodne mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar.
Najniža temperatura biće od 19 do 22, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
Tokom sledeće nedelje, od ponedeljka do srede se očekuje oblačno i prosečno toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 29 do 33 stepena, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, naročito u ponedeljak kada se lokalno očekuje i veća količina padavina za kratko vreme i kratkotrajna pojava grada.
Biometeorološka prognoza za nedelju, 21. jun:
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(Beta, 20.06.2026)